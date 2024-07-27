Бывший замминистра обороны Булгаков попросил не отправлять его в СИЗО

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Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков попросил суд отпустить его под залог или домашний арест вместо отправк на СВО. Подробности судебного заседания сообщило информационное агентство ТАСС.
По данным источника в правоохранительных органах, суд счел неубедительными доводы защиты Булгакова и самого обвиняемого. Источники защиты утверждали, что бывший заместитель Сергея Шойгу не мог повлиять на ход расследования, так как покинул Минобороны в 2022 году.
Днем 26 июля стало известно, что Булгаков был задержан и арестован по делу о коррупции.
Булгаков занимал должность заместителя министра с 2008 по 2022 год и отвечал за закупки для вооруженных сил.
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Днем 26 июля стало известно, что Булгаков был задержан и арестован по делу о коррупции.
Булгаков занимал должность заместителя министра с 2008 по 2022 год и отвечал за закупки для вооруженных сил.
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Александр Климов