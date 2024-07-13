В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые

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В уголовном деле о коррупции, в которой обвиняется бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении срока ареста экс-замминистра.
В документе, с которым ознакомился ТАСС, указано, что уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбуждено в отношении бывшего замминистра, а также бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Срок их содержания под стражей продлён до 23 сентября 2024 года. Все счета и активы фигурантов уголовного дела арестованы в рамках обеспечительных мер.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов