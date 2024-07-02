Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на своём рабочем месте. Суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.
Задержанный занимал свой высокий пост с 2016 года; под его руководством был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
20 июня суд продлил арест Иванова до 23 сентября.
Как стало известно ТАСС, Иванова подозревают в получении взятка размером в 1 миллиард 185 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Задержанный занимал свой высокий пост с 2016 года; под его руководством был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
20 июня суд продлил арест Иванова до 23 сентября.
Как стало известно ТАСС, Иванова подозревают в получении взятка размером в 1 миллиард 185 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева