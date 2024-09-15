В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов

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В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
Согласно постановлению судьи, следственные органы полагают, что Мухаммад Зоира Шарипзода* «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен». В ответ обвиняемый частично признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
По имеющимся данным, 18 человек были арестованы в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 2 марта. Еще два человека остаются под стражей. Возбуждено множество уголовных дел по статьям о террористическом акте, подготовке к нему, участии в деятельности террористических организаций и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов
Александр Климов