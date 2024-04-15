В День памяти о геноциде советского народа в России проведут спецуроки и кинопоказы

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны проводится в России 19 апреля, в этом году в учебных заведениях состоится посвящённые этому уроки, кроме того, запланированы митинги, тематические экскурсии, кинолектории и многое другое, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.