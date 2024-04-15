В День памяти о геноциде советского народа в России проведут спецуроки и кинопоказы

Фото: пресс-служба Минобразования МО
День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны проводится в России 19 апреля, в этом году в учебных заведениях состоится посвящённые этому уроки, кроме того, запланированы митинги, тематические экскурсии, кинолектории и многое другое, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
На Едином уроке «Без срока давности» учащимся покажут презентации и видеофильмы, посвящённые геноциду советского народа немецко-фашистскими захватчиками, а также дадут подробное объяснение понятиям «геноцид» и «нацизм».
По всей стране в этот день будет проводиться различные мемориальные акции, концерты, театральные постановки и кинофестиваль. Запланированы также онлайн-мероприятия, в том числе тематический онлайн-квиз — его разместят в соцсетях общественного движения «Бессмертный полк России», интеллектуальные игры «Экономический геноцид» и «Последний трибунал».
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Лев Каштанов