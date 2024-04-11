В Наро-Фоминске почтили память узников фашистских концлагерей

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Жители Наро-Фоминска почтили память жертв фашизма, возложив цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в этот день восстали пленники одного из крупнейших гитлеровских концлагерей – Бухенвальда. Сила духа позволила им победить своих мучителей. Всего нацисты создали более 14 тысяч концлагерей, лагерей смерти, гетто, тюрем и их филиалов. Миллионы человек не вернулись домой.
Рядом с мемориальным комплексом создана Аллея героев-нарофоминцев.
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«Жители города возложили цветы к мемориальному комплексу-захоронению в Детском парке. Комплекс был создан в 1979 году. В братской могиле захоронено 450 воинов, в том числе 206 неизвестных. Фамилии 244 воинов высечены на мемориальных плитах. На возложение цветов были приглашены свидетели того страшного времени – бывшие узники фашистских концлагерей Зоя Крупчатникова, Людмила Катковская, Лидия Нефёдкина и Светлана Бордонова», – рассказали в пресс-службе.
Рядом с мемориальным комплексом создана Аллея героев-нарофоминцев.
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Лора Луганская