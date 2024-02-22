СК: В Москве задержали подростков, повредивших мемориальные таблички в парке

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Двоих подростков задержали за повреждением мемориальных табличек в парке Новой Москвы, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Новости о повреждении мемориальных табличек разнеслись по интернету 12 февраля. Уточнялось, что группа подростков сломала три мемориала, один из которых принадлежал фронтовику и педагогу Коммунарской школы Виктору Кесареву.
Она также отметила, что свою вину задержанные не признали. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.
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«Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений)», — сообщила Иванова.
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Евгения Парфентьева