Около 60 юных спортсменов собрал концерт ко Дню Победы в Красногорске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Юные хоккеисты и фигуристы выступили на ледовой арене имени Владимира Петрова на концерте ко Дню Победы. Он состоялся в Красногорске в пятый раз. В мероприятии приняли участие около 60 спортсменов, сообщили в пресс-службах администрации городского округа и Минспорта Подмосковья.
Воспитанники спортивных академий вышли на лёд почтить память героев, отстоявших свободу страны в годы Великой Отечественной войны.
Почётными гостями концерта стали олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Татьяна Навка, а также трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Роднина.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В рамках концертной программы прошли показательные выступления юных спортсменов, а также муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса». Номера были представлены под песни военных лет. Также на льду арены состоялась акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фото предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».
В завершении мероприятия прошёл товарищеский хоккейный матч команд мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Победу со счётом 4:1 одержали более юные спортсмены.
В Академии фигурного катания «Наши Надежды» занимаются более 100 спортсменов. Учреждение предоставляет льготные места малоимущим и многодетным семьям, детям участников СВО. Воспитанники академии добиваются высоких результатов на турнирах разных уровней.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Академия хоккея имени Петрова базируется в современном спортивном комплексе с двумя ледовыми площадками, спортзалом и музейной экспозицией. В планах руководства – создание команды Молодёжной хоккейной лиги.
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«Спорт невозможен без патриотизма, любви и верности Отечеству. Академия фигурного катания «Наши надежды» под руководством Татьяны Навки и Академия хоккея имени легендарного Владимира Петрова, организовавшие концерт, готовят не только будущих чемпионов, но и воспитывают подрастающее поколение. Уверен, что их выпускники не раз поднимутся на пьедесталы почёта самых престижных турниров под гимн России», – сказал в приветственном слове министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
Почётными гостями концерта стали олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Татьяна Навка, а также трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Роднина.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В рамках концертной программы прошли показательные выступления юных спортсменов, а также муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса». Номера были представлены под песни военных лет. Также на льду арены состоялась акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фото предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».
«Война унесла много жизней, и нужно помнить всех этих людей. Я принёс портрет своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке», – рассказал воспитанник Академии хоккея Иван Мастеров.Фото: пресс-служба Минспорта МО
В завершении мероприятия прошёл товарищеский хоккейный матч команд мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Победу со счётом 4:1 одержали более юные спортсмены.
В Академии фигурного катания «Наши Надежды» занимаются более 100 спортсменов. Учреждение предоставляет льготные места малоимущим и многодетным семьям, детям участников СВО. Воспитанники академии добиваются высоких результатов на турнирах разных уровней.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Академия хоккея имени Петрова базируется в современном спортивном комплексе с двумя ледовыми площадками, спортзалом и музейной экспозицией. В планах руководства – создание команды Молодёжной хоккейной лиги.
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Лора Луганская