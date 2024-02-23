В День защитника Отечества начались оценочные испытания конкурса «Лидеры России»

Фото: сайт «Россия — страна возможностей»
Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, стартовали оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России». Это соревнование является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».
С приветственным словом в адрес тех, кто дошёл до решающей стадии конкурса, обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его поручению в 2017 году был дан старт этому проекту. Зачитал приветствие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
От себя Сергей Кириенко добавил, что налицо уникальность конкурса, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Работа системы социальных лифтов показывает, что Россия — действительно страна возможностей.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в суперфинале принимают участие 302 конкурсанта — 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола. Средний возраст будущих и нынешних звёзд управленческой сферы составляет 38 лет, а самому молодому участнику всего 22 года. Это это Артемий Киселев из Москвы, заместитель исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы».
Суперфиналисты представляют 63 региона России и четыре зарубежные страны — Сербию, Китай, Камбоджу и Бельгию. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все это время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 разных стран мира.
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«Уверен, что вы достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых — известные политики, ученые, губернаторы, главы крупнейших российских корпораций — откроет для вас новые профессиональные горизонты и поможет осуществить намеченные планы», — напутствовал конкурсантов глава государства.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в суперфинале принимают участие 302 конкурсанта — 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола. Средний возраст будущих и нынешних звёзд управленческой сферы составляет 38 лет, а самому молодому участнику всего 22 года. Это это Артемий Киселев из Москвы, заместитель исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы».
Суперфиналисты представляют 63 региона России и четыре зарубежные страны — Сербию, Китай, Камбоджу и Бельгию. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все это время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 разных стран мира.
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Александр Бойцов