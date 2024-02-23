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В День защитника Отечества начались оценочные испытания конкурса «Лидеры России»

23 февраля 2024, 15:08
Фото: сайт «Россия — страна возможностей»

Фото: сайт «Россия — страна возможностей»

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, стартовали оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России». Это соревнование является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».
С приветственным словом в адрес тех, кто дошёл до решающей стадии конкурса, обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его поручению в 2017 году был дан старт этому проекту. Зачитал приветствие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Уверен, что вы достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых — известные политики, ученые, губернаторы, главы крупнейших российских корпораций — откроет для вас новые профессиональные горизонты и поможет осуществить намеченные планы», — напутствовал конкурсантов глава государства.


От себя Сергей Кириенко добавил, что налицо уникальность конкурса, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Работа системы социальных лифтов показывает, что Россия — действительно страна возможностей.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в суперфинале принимают участие 302 конкурсанта — 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола. Средний возраст будущих и нынешних звёзд управленческой сферы составляет 38 лет, а самому молодому участнику всего 22 года. Это это Артемий Киселев из Москвы, заместитель исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы».

Суперфиналисты представляют 63 региона России и четыре зарубежные страны — Сербию, Китай, Камбоджу и Бельгию. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все это время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 разных стран мира.

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Телемост с бойцами СВО из Московской области прошел в филиале Фонда «Защитники Отечества»
23 февраля 2024, 15:10

Фото: ГАУ АИС Подмосковье / Антон Чернов

Телемост с военнослужащими полка Московской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, прошел в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Телемост проводился по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства обороны России. Пообщаться и увидеть своих близких в Красногорск приехали родители, братья и сестры, супруги и дети бойцов из разных городов Подмосковья.

«Мы очень рады вас видеть, ребята! Сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы, передать самые добрые пожелания. С командирами мы всегда на связи. Знаем, что находитесь в эпицентре, но держитесь вместе, достойно. Вы - наши защитники, наши Герои. Только вперед! - обратился к бойцам Андрей Воробьев.

Бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора Московской области за возможность увидеть родных, а также за помощь, которую регион оказывает полку. Набор в полк Московской области начался в конце октября 2023 года. В состав полка вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе, имеющие опыт работы на «горячих точках».

Каждому добровольцу подмосковного полка выплатили 1 миллион рублей. Также солдатам из Московской области предоставляются различные льготы.

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Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян
23 февраля 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему.
Это стало известно после обнародования результатов исследования, проведённого специалистами Фонда общественного мнения. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте организации. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян, в то время как 80% опрошенных с ними не согласны, как было сказано выше.

Еженедельный опрос аналитики ФОМ проводили с 16 по 18 февраля. Зоной охвата стали 104 городских и сельских населённых пункта России в 53 субъектах федерации. Опрошены были 1,5 тысячи граждан РФ старше 18 лет.

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#президент
#опрос
#рф
#владимир путин
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В преддверии 23 Февраля отмечен рост веб-атак на отрасль онлайн-торговли
23 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto / artoleshko

Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдается рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.
Как уточняет собеседник RT, количество веб-атак с 19 по 21 февраля выросло в два раза в сравнении с тремя днями ранее. В цифрах это с 130 тысяч атак до 260 в сутки.

По мнению специалиста, такой рост связан с праздниками или распродажами. Алексей Пашков рассказал, что подобная история наблюдалась в период «черной пятницы» в прошлом году.

Эксперты прогнозируют еще больший рост хакерских атак 23 февраля, веб-нападения могут увеличиться в три раза. В праздничные дни граждан советуют проверять достоверность сайтов, где совершаются покупки или вводятся банковские данные.

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#эксперты
#праздники
#мошенники
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Автоэксперт Цыганов назвал возможную проблему владельцев китайских электрокаров
Эксперт Сергей Цыганов: Китайские автопроизводители реже думают о долгосрочном присутствии на рынке
23 февраля 2024, 12:48

Фото: istockphoto / djedzura

Автоэксперты отмечают, что в России наблюдается рост водителей, приобретающих автомобиль китайского производства. Согласно статистике, за сентябрь прошлого года почти 90% электрокаров, зарегистрированных в нашей стране, были импортированы из Китая.
В беседе с RuNews24.ru обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Цыганов уточняет, что в большинстве случаев, покупатели не задумываются с какие проблемы могут их настигнуть при покупке китайского электрокара.

По его словам, китайские автопроизводители реже думают о долгосрочном присутствии на рынке, чем европейские. Именно поэтому, они меньше вкладываются в развитие механизмов, необходимых для поддержки своих же автомобилей.

Сергей Цыганов рассказал, что проблемы с производством запчастей и деталей появились у владельцев китайских электромобилей по всему миру. В ближайшее время дефицит станет массовым, утверждает специалист.

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#автопроизводители
#развитие
#китай
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Зампред Общественной палаты МО Дмитриева рассказала про ситуацию с наблюдателями
23 февраля 2024, 12:00

Фото: МИСК МО

В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.
Досрочно проголосовать на выборах главы государства, если избиратель находится на территории России, можно будет с 25 февраля по 14 марта. Проголосовать досрочно на избирательных участках смогут жители отдаленных и труднодоступных территорий.

Точные даты предварительного голосования в таких местах определяет региональная избирательная комиссия и они могут отличаться от официального диапазона. Узнать адрес подходящего избирательного участка можно в избирательной комиссии региона проживания. Контакты избирательных комиссий всех субъектов РФ можно найти на сайте ЦИК России.

Заместитель председателя общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева в эфире «Радио 1» рассказала про текущую ситуацию с наблюдателями.

«Степень готовности максимальная, и сейчас мы отрабатываем уже экспертные контуры. Сегодня Общественная палата Московской области подписала соглашение с политическими партиями о наблюдении за выборами президента Российской Федерации на площадке Московской областной Думы. Накануне мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с крупнейшими институтами гражданского общества, общественными организациями, студенческими средами для того, чтобы быть в едином конструктивном информационном облаке для повышения легитимности процесса.», — заявила Дмитриева.
Касаемо общественных наблюдателей, наблюдатели от субъекта общественного контроля, общественные палаты, качественно отличаются от других наблюдателей, поскольку они представляют гражданское общество, а не конкретного кандидата или политическую партию. Они всегда независимы и не предвзяты в своей оценке. Общественные наблюдатели появились с 2018 года благодаря внесению поправок в федеральный и региональный закон.

Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.

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Больничный в праздники: рассказывает юрист
Юрист Вайнберг рассказала об особенностях оформления больничного в праздники
23 февраля 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Zinkevych

Многие россияне не вызывают врача в случае недомогания в выходные или праздничные дни, опасаясь, что в этом случае не будет оплачен лист нетрудоспособности. О том, почему эти опасения напрасны, рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.
В беседе с RT специалист в первую очередь подчеркнула, что главной особенностью оформления больничного листа в праздничные дни является именно незнание россиянами трудового законодательства собственной страны. Нет никакой необходимости ждать первого рабочего дня для того, чтобы вызвать врача, получить рекомендации и назначения и оформить лист нетрудоспособности.

«Иногда пациенты уговаривают терапевта открыть больничный более поздней датой, и тоже совершенно напрасно», — отметила юрист.

Она подчеркнула, что в законе чётко закреплены случаи, в которых больничный лист не назначается, а выходные и праздничные дни к их числу не относится. Напрасно врач и больной иногда пытаются совместно «изобрести велосипед», с юмором добавила Наталья Вайнберг. Если человек заболел, например, в этом году 23 февраля, то этот день будет ему оплачен, так же как и последующие выходные — 25 и 26 февраля. То же самое относится и к «длинным» новогодним выходным, заключила эксперт.

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Директор «Ленкома» Марк Варшавер выписался из больницы
23 февраля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/Muenz

Директора театра «Ленком» Марка Варшавера выписали из больницы. Теперь заслуженному деятелю искусств России предстоит амбулаторная реабилитация.
Накануне, 22 февраля, 76-летнему режиссёру было проведено полное контрольное обследование, сообщает телеграм-канал Mash. Врачи сочли, что бронхит регрессирует, а в состоянии пациента налицо положительная динамика. Жалоб на здоровье от Марка Борисовича не поступало, как, впрочем, не было их и ранее, поэтому дальнейшее его пребывание в медицинском учреждении сочли нецелесообразным и отправили долечиваться домой.

Напомним, знаменитому актёру, режиссёру и администратору стало плохо 16 февраля. Он был экстренно госпитализирован в московскую клинику с двусторонней пневмонией. До этого Варшавер пытался лечиться сам, но его состояние только ухудшалось. Теперь здоровью режиссёра ничто не угрожает.

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#больница
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Россиян предупредили об активности мошенников в праздничные дни
23 февраля 2024, 10:24

Фото: istockphoto / PUGUN SJ

Опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники.
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть аккуратными со скидками и акциями, связанными с праздником.

По словам эксперта, нужно особое внимание уделить выгодным предложениям, которые приходят в виде электронных писем и сообщений. В праздничные дни мошенники особенно активно действуют, отметил Липов.

Сергей Липов настоятельно рекомендует проверять правдивость предложений, и убедиться в официальности источника акции. А при покупке подарков, проверить их качество, упаковку и документы. По его словам, очень важно проверять адреса сайтов или маркетплэйсов, в которых вы собираетесь ввести свои личные и банковские данные.

Кроме того, в праздничный период можно столкнуться с такой мошеннической тактикой, как продажа фэйковых подарочных сертификатов, отметил Липов.

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«Спасают и защищают»: Кинологи рассказали о собаках на службе
Кинолог Голубев рассказал о служебных собаках
23 февраля 2024, 10:00

Сегодня в России отмечается государственный праздник – День защитника Отечества. Традиционно в этот день поздравляют всех защитников, которые несут свою службу. Бок о бок рядом с человеком трудятся четвероногие напарники-собаки. Они не только работают во многих ведомственных подразделениях России, но и помогают в службах спасения, на таможне, демонстрируя преданность и трудолюбие.

«Служебные собаки наравне с человеком несут дозорную, сторожевую, караульную службу. Они помогают спасать и защищать людей. Многие животные, как и люди, проходят медицинское обследование, тестируются и проходят обучение. Их невероятно острый слух, тонкий нюх и чутье позволяют выполнять работу, которая, порой, не под силу человеку», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Фото: Фотобанк Московской области

Чувствительное обоняние – помощник собаки

У собак невероятно чувствительное обоняние. Общая площадь обонятельных клеток у человека примерно в 40 раз меньше, чем у собаки. Это и объясняет тот факт, что животные чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Таким образом собаки мастерски могут распознавать не только взрывчатые и наркотические вещества, но и даже молекулярные маркеры различных заболеваний. Вспомним период пандемии, тогда собаки помогали людям искать ковид.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах полиция разыскивала людей, зараженных коронавирусом с помощью служебных собак, такие животные работали и в аэропорту. Также служебные собаки помогали в аэропорту Хельсинки. Специалисты рассказывали, что им удалось достичь почти стопроцентной чувствительности. Собаки справлялись лучше ПЦР-тестов.

Собаки-спасатели

Таких спасателей можно найти в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в других поисковых отрядах. Эти животные могут своевременно и быстро отыскать пострадавшего человека и оповестить об этом других. Они помогают не только найти человека, который, потерялся, но и спасти его из-под завалов разрушенных строений и снежными лавинами. Собаки помогаю там, где человек и техника бессильны. Бывает так, что животные – это единственный шанс на спасение.

В прошлом году после трагических последствий землетрясения в Турции, собаки-спасатели приехали на помощь со всего мира. Их главной задачей было определять, есть ли под обломками живые люди. Многие животные спасали людей, порой, ценой собственной жизни.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Собаки-полицейские

Эти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. Наверняка каждый из вас хотя бы раз встречал сотрудника полиции в метрополитене, идущего вместе с собакой. Этих животных не пугают преступники и экстремальные ситуации, они помогают не только осматривать подземный транспорт, но и участвовать в задержании преступников, если это потребуется.

Помимо метрополитена собаки работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах.

Собаки наравне с людьми защищают, помогают и спасают людей. Многие сферы человеческой деятельно уже трудно представить без собаки-помощника. Они спасают людей из-под завалов, обнаруживают взрывчатку, помогают инвалидам, ищут людей в лесах и защищают границы.
Фото: Фотобанк Московской области

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