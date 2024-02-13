В России разработают систему материального поощрения наставников

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.
Поручение Путина будут выполнять Росмолодежи, министерство просвещения РФ, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад о его исполнении президент ждёт к 1 июля 2023 года.
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Александр Бойцов