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В России разработают систему материального поощрения наставников

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в России
13 февраля 2024, 20:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Над выполнением этой задачи будут работать комиссии государственного совета РВ с привлечением комитета работодателей. Будет, в частности, организовано проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!». Глава государства также поручил проработать возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

Поручение Путина будут выполнять Росмолодежи, министерство просвещения РФ, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад о его исполнении президент ждёт к 1 июля 2023 года.

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#движение
#президент
#поручение
#рф
#владимир путин
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Членов ТИК научили реагировать на сложные моменты в дни голосования
13 февраля 2024, 20:08

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Подмосковье провели обучение представителей территориальных избирательных комиссий, которые в дальнейшем будут готовить членов участковых избиркомов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Главными темами обсуждения стали работа УИК в день перед первым днём голосования, открытие избирательных участков и начало работы комиссий, порядок голосования 15, 16 и 17 марта. Говорили также о голосовании вне избирательных участков, о порядке подсчёта голосов и о применении на участках видеофиксации.
«Такое обучение позволяет направить внимания тренеров – сотрудников ТИК на сложные моменты, которые могут возникать в дни голосования. Мы хотим сделать работу комиссий максимально понятной и простой, чтобы у них был единый алгоритм работы на территории региона», – пояснила член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Вера Маркина.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#обучение
#московская область
#подмосковье
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«Всё прогнило»: На Западе признали неприятную правду про самих себя после интервью Путина
Geopolitika: Реакция на интервью Путина Карлсону говорит о том, что Запад сгнил
13 февраля 2024, 19:08

Фото: kremlin.ru

Реакция на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о том, что Запад сгнил, об этом пишет хорватское издание Geopolitika.
«Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило», — пишет автор статьи.

В издании отметили, что западные политики очень боятся «пойти ко дну» из-за правды, которую вскрыл Путин для всего мира в ходе этого интервью.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News впервые прилетел в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Материал был опубликован в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

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#сша
#интервью
#владимир путин
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В ЕС предложили создать собственную программу ядерных вооружений
В Европарламенте предложили создать собственную программу ядерных вооружений
13 февраля 2024, 18:53

Фото: iStock/vadimrysev

В Европейском союзе планируют создать собственную программу ядерных вооружений, с таким предложением выступила заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей в интервью для Tagesspiegel.
Барлей напомнила о недавнем высказывании бывшего американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, то он будет «одобрять их (России) делать все, что они, черт возьми, захотят».

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение (в ЕС) на пути к созданию общеевропейской армии», — прокомментировала ситуацию политик.

По её словам, за ядерное сдерживание в европейском регионе сейчас отвечает Североатлантический альянс и призвала Соединённые Штаты выполнять свои обязательства.

При этом, ранее в испанской газете Mundo заявили, что Европа полностью отказалась нести какую-либо ответственность в сфере геополитики, безоговорочно понадеявшись на США.

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#ядерное оружие
#сша
#европа
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В Палестине считают Россию опорой в борьбе за независимость
Абдулхади: Палестина считает Москву опорой в борьбе за жизнь и независимость
13 февраля 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Палестина по праву считает Россию своей опорой в борьбе за жизнь как государства и независимость. Об этом заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
ООП контролирует часть территории Палестины — западный берег реки Иордан, напоминает «РБК». Штаб-квартира организации находится в Рамалле. В кулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» представитель ООП сказал, что считает «российских друзей» настоящей опорой. По словам Абдулхади, палестинский и российский лидеры проводят регулярные телефонные переговоры.

Политик также отметил, что Москва всегда поддерживала Палестину и могла бы крайне эффективно участвовать в мирном урегулировании в секторе Газа. В этой связи Абдулхади выразил сожаление по поводу того, что ХАМАС, контролирующий анклав, предпочёл обратиться за посредничеством к Катару.

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#москва
#переговоры
#палестина
#россия
#сектор газа
#хамас
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Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя
13 февраля 2024, 17:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому наследников будут информировать о долгах наследодателя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Отмечается, что нотариусы будут уведомлять наследников о кредитных обязательствах наследователя.

Депутат подчеркнул, что законопроект направлен на избежание ситуаций, когда человек получает в наследство квартиру, а потом выясняется, что она взята в ипотеку. Эту задолженность необходимо будет погасить уже наследнику, который может не иметь необходимых на это средств.

Кроме того, законопроектом планируется производить контроль за случаями сокрытия информации о долгах, а также уклонения от их погашения. Это, в свою очередь, позволит избежать мошенничества и поддержать общественную справедливость.

Также Чаплин добавил, что получение наследства очень часто сопровождается судебными разбирательствами. Это происходит и из-за того, что нотариусы не уведомляют наследников о задолженностях наследодателей.

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#госдума
#законопроект
#контроль
#россия
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«Кленовый лист сменится свастикой»: Рогов прокомментировал политику Канады
Рогов: Канада делает всё, чтобы сменить кленовый лист на свастику
13 февраля 2024, 17:40

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канадские власти делают всё возможное, чтобы кленовый лист на их флаге сменился свастикой, с таким заявлением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам политика, Канада ведёт непонятную игру, в которой пытается превратить нацистов в неких борцов за мир. Это обстоятельство подтверждает и тот факт, что Канада неоднократно голосовала против резолюции ООН по осуждению нацизма.

«И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику», — отметил Рогов.

Он также напомнил, что после окончания Второй мировой войны многие нацисты укрылись именно в Канаде, соответственно — нынешние власти являются их прямыми потомками.

13 февраля стало известно об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в сентябре 2023 года рукоплескал канадский парламент.

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#канада
#нацизм
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В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить
13 февраля 2024, 17:30

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под стражей из-за подозрения в госизмене.
Он подчеркнул, что полномочия президента не могут быть продлены, как это происходит в Верховной раде.

Дубинский объяснил, что президент Украины вправе продолжить исполнение обязанностей только до вступления в должность новоизбанного главы государства. Для этого необходимо проведение выборов, что в период военного положения, которое действует в стране, невозможно.

Если же Зеленский будет действовать противозаконно, то это можно трактовать не иначе как узурпацию, заключил Дубинский.

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#владимир зеленский
#президент
#украина
#выборы
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В Иране убеждены, что Байден сам дал Израилю «зелёный свет» на вторжение в Рафах
13 февраля 2024, 17:17

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден дал Израилю «зелёный свет» на проведение операции в Рафахе. Таким мнением с РИА Новости поделился член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Федахосейн Малеки.
Он отметил, что все предостережения Байдена, которые он направлял Тель-Авиву не откровенны, а, напротив, являются разрешением на проведение операции.

Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.

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#израиль
#сша
#джозеф байден
#конфликт
#операция
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В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсесовца Гунько
МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько
13 февраля 2024, 17:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Канаде получило от местного МИДа ноту с отказом выдать бывшего эсесовца Ярослава Гунько (Хунку). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее канадские власти уже выразили отказ выдать Гунько, объяснив это отсутствием двустороннего договора об экстрадиции.

Посол подчеркнул, что объяснение властей Канады является «политически мотивированной отговоркой». А также напомнил, что Гунько открыто признал, что добровольно вступил в дивизию СС «Галичина».

Также Степанов отметил, что Россия предоставила Канаде документы, в которых содержатся доказательства деятельности Гунько по истреблению русских, евреев, поляков и украинцев. При этом власти никак не прокомментировали этот момент.

Таким образом, посол задаётся вопросом о дальнейшей судьбе эсесоца. Если Оттава так и не выдаст его России, то у него есть два пути: понести наказание в Канаде или же спокойно жить в стране, как и ранее.

В случае, если власти страны изберут для Гунько второй вариант, то их смело можно будет обвинять в покрывательстве нацизма.

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#канада
#россия
#мид
#нацизм
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