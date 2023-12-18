В депздраве объяснили причину скопления скорых у больниц в Москве

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Москве не наблюдается роста госпитализаций, а заболеваемость COVID-19 и ОРВИ соответствует эпидемиологическому сезону. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения по городу Москве.
Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на которых видно скопление машин скорой помощи у инфекционных больниц №1 и №2. Отмечалось, что большинству прибывших пациентов поставили диагноз пневмония.
В департаменте заявили, что такая ситуация с множеством карет скорой помощи является штатной.
В ведомстве подчеркнули, что приём пациентов происходит в боксах, которых, например, в ИКБ №1 – 12. Пока производится оформление пациента, к боксу может подъехать следующая машина скорой помощи, поэтому скопление сразу до 24 автомобилей является нормой.
Также уточняется, что запечатлённые на видео ситуации в больницах были решены в течение получаса.
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В департаменте заявили, что такая ситуация с множеством карет скорой помощи является штатной.
Также уточняется, что запечатлённые на видео ситуации в больницах были решены в течение получаса.
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Анастасия Чинкова