Politico: Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро

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Страны Евросоюза выбросили за ненадобностью около 215 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общая стоимость утилизированного препарата составила примерно четыре миллиарда евро.
Больше всего препарата в среднем на одного человека было утилизировано в Эстонии — 1,1 дозы вакцины на одного жителя. Лидером по абсолютному количеству выброшенного препарата стала Германия — 83 миллиона доз.
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Александр Бойцов