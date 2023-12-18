Мужчина до сотрясения мозга избил приехавшего к нему работника скорой

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Житель Нижегородской области напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Государственной инспекции труда.
В настоящее время ожидается медицинское заключение о характере и степени полученных в результате несчастного случая травм.
При этом в инспекции не назвали причину, которая повлекла за собой драку. Отмечается, что между пациентом и прибывшим к нему медицинским работником произошёл конфликт.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС. Если в отношении напавшего будет возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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При этом в инспекции не назвали причину, которая повлекла за собой драку. Отмечается, что между пациентом и прибывшим к нему медицинским работником произошёл конфликт.
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Анастасия Чинкова