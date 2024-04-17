В деревне Киово снесли самовольно построенный частный дом

В Мытищах снесли незаконное строение, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Суд постановил демонтировать самовольно возведённый частный дом в деревне Киово, ещё в ноябре 2021 года.
«Администрация узаконила своё право на самостоятельный снос, так как собственник здания долго сопротивлялся исполнению решения суда. Сегодня утром с помощью специальной техники конструкция дома была разобрана. Рабочие сразу же начали погрузку и вывоз отходов сноса, чтобы привести участок в первоначальное состояние», – говорится в сообщении.Как уточнили в ГУРБ, этому способствовала слаженная работа сотрудников управления, администрации городского округа Мытищи, Главного управления ФССП России по Московской области и аварийной газовой бригады. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок вокруг площадки.
Теперь владельцу дома предстоит вернуть затраты на снос в бюджет города. А если он не уплатит долг добровольно, его привлекут к административной ответственности и ограничат выезд за пределы России.
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Лора Луганская