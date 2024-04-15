В Лыткарине снесли аварийный дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный аварийный жилой дом снесли в микрорайоне №6 городского округа Лыткарино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный дом №5 на восемь квартир общей площадью около 550 квадратных метров был построен в 1930 году. Он находился в аварийном состоянии, основные элементы были частично разрушены, в связи с этим постройку признали подлежащей сносу. Жильцов расселили, и весной провели демонтаж здания», — говорится в сообщении.Сейчас территория, которую занимал аварийный дом, полностью очищена от строительного мусора.
Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 42 объекта незавершенного строительства, самостроев и аварийных построек. В настоящее время 28 объектов снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами. Работа продолжается.
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