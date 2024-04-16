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В подмосковной деревне Госконюшня снесли полуразрушенное отделение связи

16 апреля 2024, 11:44
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание отделения связи, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в деревне Госконюшня городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.


«Одноэтажное кирпичное здание отделения связи 1960 года постройки общей площадью около 100 квадратных метров долгое время не эксплуатировалось и начало разрушаться. Перестали работать инженерные сети, нарушилась геометрия несущих конструкций. По итогам обследования здание признали подлежащим сносу», — говорится в сообщении.
Проблемный объект демонтировали в первом квартале текущего года. В настоящее время строительный мусор, оставшийся от здания, утилизирован, участок очищен. Решение о том, как будет использована освободившаяся земля, ещё не принято.

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#мособлархитектура
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Московские врачи спасли мужчину с мошонкой огромных размеров
Московские врачи избавили жителя Рязани от редкого заболевания — слоновости мошонки
16 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Wasan Tita

Столичные врачи спасли жителя Рязани от редкого заболевания — так называемой слоновости мошонки. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Сообщается, что отек интимного органа мужчины достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости.

Отмечается, что неприятные симптомы стали беспокоить мужчину семь лет назад. Он начал замечать признаки кожных изменений, также увеличения размеров мошонки. Мужчина обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали лимфедему III степени. Заболевание поразило нижние конечности и половые органы. Помимо этого, отек мошонки достиг огромных размеров. Врачи провели мужчине обследование и пришли к выводу о том, что нужно хирургическое вмешательство. Все прошло успешно. Врачам удалось не только сохранить, но и реконструировать половой член за счет тканей пациента.

Стоит отметить, что слоновость больше хроническое заболевание. Оно характеризуется прогрессирующим лимфатическим отеком и замещением подкожно-жировой клетчатки соединительной ткани. Приобретенная слоновость наружных половых органов — редкая болезнь.

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#симптомы
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Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках о ВС РФ
16 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/AMilkin

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор журналисту Михаилу Зыгарю* по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.
Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Ему грозит до десяти лет колонии.

В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск. В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.

В октября 2022 года журналист был внесен в реестр иноагентов. Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Позже он пытался оспорить статус иноагента в суде, но безуспешно.

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* признан в РФ иностранным агентом
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Шаг вперёд: «Аэрофлот» ввёл новые правила перевозки животных в салоне самолёта
Зооэксперт Корецких: животные смогут летать «Аэрофлотом» комфортно и безопасно
16 апреля 2024, 11:25

Фото: iStock/nadisja

После трёхмесячного тестирования «Аэрофлот» ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Теперь домашние питомцы — небольшие животные и птицы — смогут путешествовать рейсами «Аэрофлота» и «России» на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе. В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов. Максимальные габариты контейнера в классах «эконом и «комфорт»: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30 сантиметров. Для класса «бизнес»: полужесткий — 50х40х40 сантиметров, жесткий — 50х40х30 сантиметров.
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» отметил, что это очень хорошая новость для владельцев животных.

«Новость очень хорошая, потому что теперь владельцы могут брать животных с собой на борт и не переживать, как там они летят в багажном отсеке. Животные – наши друзья, члены семьи, поэтому хочется чтобы они летали в полном комфорте и максимальной безопасности. Теперь официально установлены правила, поэтому никаких конфликтных ситуаций быть не должно», – сказал эксперт.

Специалист по защите животных обратил внимание, что билет питомцу нужно покупать за полную стоимость, как на обычного человека, а нововведения предполагают наличие новых средств безопасности для животных на сиденье.

«Сейчас им добавили, насколько я понимаю, дополнительные ремни, которые будут фиксировать переноску на сиденье при взлете, посадке и зонах турбулентности. Сейчас оборудовали места, чтобы не перевернулась переноска», – сказал специалист.

Юрий Корецкий пояснил, что животных, согласно правилам, нужно сажать у иллюминатора или на среднем сидении при определенных условиях в определенных рядах.

«Нельзя, чтобы рядом с животными сидели дети или другие животные. Переноска должно стоять либо у иллюминатора, либо на среднем сидении в определенных условиях в определённых рядах. А если у кого-то из пассажиров аллергия, то его, наверное, смогут пересадить на месте и на регистрации рейса», — сообщил собеседник.

В конце директор по защите животных отметил, что любые изменения в авиаперевозках даются сложно, потому что это касается безопасности, но это в любом случае это прогресс и шаг вперед. Нужно, чтобы и другие авиаперевозчики пришли к этому примеру, заключил эксперт.

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В Подмосковье в два раза ускорили выдачу порубочного билета
16 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/Animaflora

Получить разрешение на вырубку зелёных насаждений в Московской области стало быстрее и проще благодаря оптимизации соответствующей услуги на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Срок получения порубочного билета на областном портале госуслуг сократился в два раза и теперь составляет восемь рабочих дней. Кроме того, если вырубить нужно менее 15 деревьев, сервис автоматически создаёт перечётную ведомость — один из обязательных документов для получения этой услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что оптимизация сервиса позволит сэкономить время заявителей и вероятность отказа в предоставлении услуги станет меньше.

Порубочный билет необходим, когда нужно вырубить аварийные или сухие деревья, пересадить деревья на общественных территориях, а также при сносе зданий, ремонте инженерных коммуникаций и пр. Порубочный билет могут оформить владельцы недвижимости, это могут быть как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

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Опубликован проект «Путин. Время России» с трудовыми достижениями страны за 12 лет
16 апреля 2024, 09:38

Фото: iStock/Mailson Pignata

Проект «Путин. Время России», посвящённый важнейшим трудовым достижениям страны за период с 2012 по 2024 гг., создала некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы», сообщает пресс-служба Центра.
«В проекте собрано более 400 событий, в которых принимал участие президент России Владимир Путин. Это открытие объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, новых производств, больниц, школ, памятников, модернизация армии и объектов оборонной промышленности», — говорится в сообщении.
В проект входит 241 статья, события систематизированы хронологически.

Кроме того, Национальный центр трудовой славы выпустил новый номер альманаха «Время России». Он состоит из 146 статьей, касающихся главных событий страны, произошедших с октября по декабрь 2023 года.

Альманах и проект «Путин. Время России» доступны на портале времяроссии.рф.

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В России запустят серийное производство новой версии детектора дронов «Булат»
16 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/vadimrysev

В России к концу мая запустят в серийное производство новую версию детектора дронов «Булат», оснащённого искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил директор по развитию команды 3mx Сергей Шандобыло.
ИИ был обучен сканированию свыше 150 уникальных частотных сигнатур. Также он научился отличать сигналы беспилотников от беспроводных сетей (WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи), даже при наложении сигналов друг на друга в определённой полосе частот. «Булат» способен определять БПЛА с передатчиками низкой мощности, сигналы которых трудно различить на фоне помех в эфире, рассказал специалист «Известиям».

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что эта разработка очень важна для российских военных, поскольку ручная работа по обнаружению дронов кране трудозатратна.

При этом в данном случае ИИ не является некой панацеей от FPV-дронов, но это важная технология. В настоящее время идёт серьёзное технологическое соревнование между Россией и Западом, в том числе, в производстве военной продукции с ИИ. Сейчас у стороны противника больше опыта, но и Россия уже активно оснащает свою технику данной технологией, подчеркнул исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Родин.

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#россия
#бпла
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Зарубившему топором старшего брата россиянину дали 7,5 лет
16 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в Амурской области приговорил к 7,5 годам лишения свободы мужчину, зарубившего топором 45-летнего брата, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России, 38-летний местный житель признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как пишет ведомство, вечером 13 декабря прошлого года в доме на Ульяновской улице в Завитинске братья и их мать выпивали. Мужчины начали ссориться. Младший брат схватил нож и ранил старшего. Потом он взял топор и нанёс ему смертельный удар по голове.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В РФ предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ
16 апреля 2024, 04:44

Фото: istock / Fascinadora

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не менее одного МРОТ. Соответствующий закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Госдуму 16 апреля.
«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», — пишут «Известия».
В документе пояснили, что в некоторых организациях России на сегодняшний день тарифная ставка меньше МРОТ. По данным специалистов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч граждан РФ.

Глава фракции Сергей Миронов в беседе с изданием отметил, что это началось с 2007 года, после принятия поправок в законодательство, которые ликвидируют минимальные гарантии вознаграждения за труд от государства.

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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае
Эксперт Рыжих: В мае пенсии повысят угольщикам, инвалидам и 80-летним
16 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / Denis Vostrikov

В мае 2024 года пенсии повысят членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также получившим в мае первую группу инвалидности и тем, кому исполнится 80 лет. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в разговоре с РИА Новости.
Собеседница издания отметила, что индексация доплат проводится регулярно — 4 раза в год. Одной из дат планового перерасчета стало 1 мая.

« С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила Рыжих.
Эксперт добавил, что у каждого пенсионера размер доплаты индивидуален, на него влияют продолжительность специального стажа, зарплата и страховые взносы.

Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

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