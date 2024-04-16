В подмосковной деревне Госконюшня снесли полуразрушенное отделение связи

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Здание отделения связи, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в деревне Госконюшня городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание отделения связи 1960 года постройки общей площадью около 100 квадратных метров долгое время не эксплуатировалось и начало разрушаться. Перестали работать инженерные сети, нарушилась геометрия несущих конструкций. По итогам обследования здание признали подлежащим сносу», — говорится в сообщении.Проблемный объект демонтировали в первом квартале текущего года. В настоящее время строительный мусор, оставшийся от здания, утилизирован, участок очищен. Решение о том, как будет использована освободившаяся земля, ещё не принято.
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