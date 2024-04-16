В Дмитровском округе снесли шиномонтаж и овощной ларёк за несоответствие нормам

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. Об этом агентству ТАСС сообщил один из авторов поправок, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.