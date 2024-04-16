В Дмитровском округе снесли шиномонтаж и овощной ларёк за несоответствие нормам

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Шиномонтаж в деревне Ермолино и овощной киоск в посёлке совхоза Останкино в Дмитровском городском округе снесли за несоответствие требованиям законодательства относительно объектов потребительского рынка, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предписания о демонтаже объектов были выданы их собственникам и выполнены», — отмечается в сообщении.Работу по приведению объектов потребительство рынка в соответствие с нормами региональный Минсельхозпрод проводит совместно с администрациями муниципалитетов с осени 2023 года. Особое внимание при этом уделяется торговым точкам и объектам сферы услуг, расположенным вдоль вылетных магистралей.
Сотрудники администраций городских округов регулярно проводят личные встречи с предпринимателями, им предлагают новые торговые площадки или, если есть возможность, дают легализовать бизнес при условии приведения в порядок внешнего вида торгового объекта.
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