В деревне под Волоколамском по просьбе жителей появилась детская площадка

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В деревне Владычина по просьбе жителей установили детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Жители обратились в администрацию в прошлом году. Сейчас на ранее пустовавшем участке недалеко от братской могилы советских воинов построили яркий многофункциональный комплекс. Место, где будет установлена площадка, выбирали сами жители.
Строители уложили на площадке безопасное покрытие на основе резиновой крошки. Площадку оснастили яркими игровыми и спортивными элементами – горками, каруселями, качелями и другим оборудованием. Рядом установили песочницу. В этом году в городском округе появилось ещё пять новых детских площадок: две – в селе Шестаково, остальные – в посёлке Чисмена, селе Яропольце и в городе Волоколамске.
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«Приятно получать от жителей обратную связь. Снова встретились с волоколамцами, чтобы оценить выполненные работы. Родители рассказали, что вся деревня рада игровой площадке. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, поскольку имеются спортивные элементы и для них», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
Строители уложили на площадке безопасное покрытие на основе резиновой крошки. Площадку оснастили яркими игровыми и спортивными элементами – горками, каруселями, качелями и другим оборудованием. Рядом установили песочницу. В этом году в городском округе появилось ещё пять новых детских площадок: две – в селе Шестаково, остальные – в посёлке Чисмена, селе Яропольце и в городе Волоколамске.
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Лора Луганская