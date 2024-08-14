В Ногинске на месте снесённого аварийного дома обустроили парковку

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Автомобильную парковку и пешеходные дорожки обустроили на земельном участке в подмосковном Ногинске на месте снесённого аварийного двухэтажного деревянного дома, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом на восемь квартир был расположен по адресу: Ногинск, 1-й Декабрьский переулок, д. №4А. Дом построен в 1958 году, его площадь составляла около 380 квадратных метров. Постройку признали аварийной и в 2023 году жильцов оттуда расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться, а местные жители писали обращения к властям через портал «Добродел» о необходимости сноса ставшего опасным здания и благоустройстве территории», — говорится в сообщении.В июле текущего года дом снесли, участок очистили от строительного мусора, после чего на освободившейся территории обустроили плоскостную автопарковку и дорожки для пешеходов.
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Лев Каштанов