Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир

В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир

13 августа 2024, 13:18
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Оригинал
Деревянный одноэтажный дом, в котором располагалось шесть квартир, признали аварийным и снесли, здание находилось на улице Красная в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Дом был построен в 1966 году, его общая площадь составляла около 215 квадратных метров. В 2023 году после признания дома аварийным жильцов шести квартир расселили, а саму постройку снесли в июле текущего года», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал обветшавший дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.

Читайте также:

В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 540 человек

В Мытищах построят детсад на 450 мест

В подмосковном селе Воздвиженское снесли обветшавший многоквартирный дом
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#дом
#звенигород
#одинцовский городской округ
Жителям Клина рассказали о плановых отключениях котельных
13 августа 2024, 12:59

Фото: iStock/antos777

Подготовка к отопительному сезону продолжается в городском округе Клин, в связи с этим на две недели будет остановлена работа котельной, расположенной в деревне Малая Борщёвка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельная в Малой Борщёвке перестанет работать с 15 августа сроком на четырнадцать дней», — говорится в сообщении.
При этом плановую остановку котельной №23 на Волоколамском шоссе перенесли с 15 на 27 августа, срок отключения также составит 14 дней.

«Отключение позволит провести работы по полной перекладке сетей в Зпадном микрорайоне Клина», — пояснили в администрации.
Кроме того, на этой неделе завершаются плановые остановки трёх котельных. Котельную в деревне Васильково запустят 14 августа, котельную в деревне Бирево — 15 августа, в котельная, расположенная на улице Горького в Клину снова начнёт работать с 16 августа.

Читайте также:

Юная жительница Клина завоевала серебряный Кубок Сергея Карякина по шахматам

Омбудсмен Москалькова встретилась в Клину с беженцами из Курска

В Клину объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
#клин
#отключение
#котельная
#горячая вода
#жкх
#теплоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во дворах Дубны ликвидировали более 1,3 тыс. квадратных метров ям
13 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Свыше 1300 квадратных метров ям ликвидировали во дворах и межквартальных проездах в Дубне в текущем году, работы в этом направлении продолжаются, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году силами подрядной организации исполнено уже два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немного поменьше — на 300 квадратных метров». — рассказал начальник участка муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ» Илья Новиков.
Он добавил, что в настоящее время подрядчик приступил к выполнению третьего контракта, по которому ямы будут ликвидированы на площади 300 квадратных метров на территории 42 дворов и междворовых проездов.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в ряде случаев ремонт стал возможен после того, как межквартальные проезды перешли от управляющих компаний в ведомство муниципальной администрации.

Читайте также:

В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом

В Дубне обновят 4,5 тыс. квадратных метров асфальта на пешеходных дорожках

Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы
#максим тихомиров
#дубна
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#дворы
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гниют и чернеют: Садовод рассказала, как сохранить здоровый урожай огурцов и томатов
Садовод Ганичкина: чтобы спасти урожай, нужно обрезать длинные побеги
13 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Происходит смена сезона: летние теплые дни постепенно уступают место осенней прохладе. Конечно, это не может не повлиять на настроение дачников-садоводов, которые переживают за свой урожай, а некоторые и вовсе с ним прощаются.
Однако автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что погодные условия не могут стать причиной плохого урожая, и вкусом хрустящих огурцов и спелых томатов еще можно будет насладиться.

«В августе растения стареют, листья мельчают, завязи огурчиков желтеют и засыхают, плоды получаются кривые. Для того, чтобы этого избежать, нужно обрезать длинные побеги. Начинаем снизу, где все побеги лежат на земле, они уже отплодоносили. Дальше обрезаем пожелтевшие, старые, колючие, темные листья и оставляем только молодые», — рассказала эксперт.

Особенно важно, по мнению специалиста, дать растениям хорошую корневую подкормку, от которой пойдут молодые побеги.

«Обкорнаем все растение, оставим только главный побег и несколько листочков. Дадим хорошую корневую подкормку: в 10 литров воды температурой 40-45 градусов добавляем 3 столовые ложки любого жидкого удобрения на основе гумата калия, который продается в жидком виде, дальше добавляем одну столовую ложки мочевины. Поливаем квадратный метр 3-4 литрами. Пролили питательным раствором и сверху тоже теплой водой (3-4 литра), чтобы этот раствор разошелся по всей корневой системе», — объяснила эксперт.

Она добавила, что еще нужно обязательно спрыснуть растения естественным стимулятором роста.

«Ложку мочевины разводим в 10 литрах воды и опрыскиваем. Закрываем, чтобы тепло было и не открываем. Еще нужно обязательно очистить пространство, вырвав все сорняки», — поделилась Октябрина Ганичкина.

Говоря о томатах, собеседница отметила, что необходимо удалить все пасынки и листья и обработать растения средством от фитофтороза — грибного заболевания, при котором чернеют плоды.

«Есть специальные препараты в таблеточках, на которых написано «таблетки на основе грибов и спор» — это не химия. На 1 литр воды растапливаем 1 таблетку и сбрызгиваем растения. Еще в почве сейчас не хватает кальция. Поэтому нужно помочь земле: на 10 литров воды разбавляем 2 столовые ложки кальциевой селитры и суперфосфата, поливаем под корень», — сказала специалист.

Октябрина Ганичкина уверена, что осень будет теплая, и урожая еще порадует не только самых дачников, но и их родственников и гостей.

Читайте также:

Удивить гостей: Садовод рассказал, какие культуры можно посадить в июле

Садовод Зарубина предупредила об опасном вредителе

Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников
#эксперт
#растения
#удобрения
#осень
#садовод
#тепло
#препараты
#заболевания
#урожай
#огурцы
#овощи
#огород
#дача
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РЖД объяснили запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят до 92 тысяч рублей
13 августа 2024, 11:42

Фото: iStock/Nadya So

Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей, объясняется высоким классом обслуживания. Об этом сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на пресс-службу РЖД.
Отмечается, что билеты стоимостью 80-90 тысяч рублей рассчитаны на пересадку в вагоны СВ и люкс, поэтому такая цена полностью соответствует классу обслуживания.

Ранее россияне жаловались на запредельную стоимость ж/д билетов. По их словам, уехать с юга России крайне сложно из-за отсутствия дешёвых билетов до Москвы.

В связи с этим, издание пореккомендовало россиянам заранее покупать билеты, поскольку в этом случае удастся сэкономить и избежать неприятных ситуаций на обратном пути.

Читайте также:

Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов

РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
#ржд
#билеты
#анапа
#железная дорога
#цена
#туристы
#покупки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Щёлкова Булгаков осмотрел новый корпус школы в Медвежьих Озёрах
13 августа 2024, 11:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Корпус школы №19 построили в деревне Медвежьи Озёра городского округа Щёлково, в настоящее время ведутся последние приготовления к открытию. Новостройку проверил глава округа Андрей Булгаков, в осмотре также приняли участие местные жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Родители говорят, что реальность превзошла все ожидания. Приятно слышать. Открытие уже совсем скоро — осталось ровно три недели», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале по итогам осмотра.
В новой школе комфортные современные классы, два спортивных зала, актовый зал, оснащённый современным оборудованием, большая библиотека и пищеблок. На пришкольной территории обустроено спортивное ядро с многофункциональной площадкой, а также дорожками для прыжков и бега. Есть и отдельная площадка для младшеклассников. Отмечается, что заниматься спортом на этом стадионе смогут и местные жители.

Читайте также:

Глава Щёлкова Булгаков встретился с семьёй бойца СВО и подарил его дочери щенка

Щёлково вошло в топ-5 в Подмосковье по обеспеченности кадрами в школах

Глава Щёлкова Булгаков проверил ход капитального ремонта детсада №25
#щёлково
#андрей булгаков
#школа
#новостройка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Требования по составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября
Эксперт Вепренцева: с 1 сентября вступят в силу новые требования к автоаптечке
13 августа 2024, 11:05

Фото: iStock/Khaligo

В России с 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки. Об этом основательно юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева рассказала в беседе с РИА Новости.
В новый состав аптечки войдут одноразовые медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации (устройство для проведения операции «рот в рот»).

Кроме того, водители всегда должны будут иметь в машине жгут для остановки крови, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, пару ножниц для перевязки и пару хирургических ножниц, подчеркнула специалист.

Отмечается, что аптечки с прежним составом можно будет использовать до конца срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Вепренцева напомнила, что в прошлом году из перечня предметов, необходимых для прохождения техосмотра, были убраны аптечки и огнетушители.

Читайте также:

Действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии

«Водителей превратили в дойную корову»: адвокат рассказал о новом законе для автомобилистов

В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто
#минздрав рф
#аптечка
#автомобиль
#водитель
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками форума «Армия-2024» стали четыре предприятия Химок
13 августа 2024, 10:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Четыре крупнейших химкинских предприятия — машиностроительное конструкторское бюро «Факел», научно-производственное объединение «Энергомаш», МКБ «Искра» и научно-производственный центр «Фармзащита» — представили свои проекты и разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Участие в таком масштабном мероприятии позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнёрства», — отметил председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский.
Всего на форуме свою продукцию представляют полторы тысячи ведущих российских компаний. В рамках форума организована статичная экспозиция, а также предусмотрены демонстрационная и научно-деловая программы.

Форум проводится в парке «Патриот» Одинцовского округа, он открылся 12 августа и будет работать до 14 числа.

Читайте также:

В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий

В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов

В школах Химок провели проверку безопасности
#форум
#армия
#парк «патриот»
#химки
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный суд предложил освобождать от ответственности подсудимых, идущих на СВО
13 августа 2024, 10:36

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны РФ или были призваны на службу по мобилизации. Соответствующий законопроект обсуждается во вторник пленумом суда.
Отмечается, что по действующим правилам возможность освобождения имеется только у обвиняемых на стадии ведения следствия или у осуждённых. Если таких граждан призывают или же они самостоятельно подписывают контракт с оборонным ведомством, рассмотрение их уголовного дела приостанавливается.

При этом возможно и полное прекращение дела в том случае, если человек получил государственную награду, достиг предельного возраста, покинул службу по состоянию здоровья или в случае завершения боевых действий.

Предложение пленума позволит распространить такие же правила на подсудимых, дела которых уже рассматриваются в суде.

Читайте также:

Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками

Стали известны детали дела о поставке некачественных бронежилетов

Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны
#суд
#россия
#контракт
#минобороны рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд наложил арест на 30 счетов экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова
13 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Суд арестовал 30 банковских и брокерских счетов бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Они обвиняются во взяточничестве на сумму свыше пяти миллиардов рублей.
Они открывали счета в кредитных и брокерских организациях на доверенных лиц, сообщает РИА Новости. В настоящее время обвиняемые скрываются от правосудия за границей. Ранее Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятки в размере пяти миллардов рублей.

Теперь по ходатайству следственных органов московские суды накладывают аресты на активы Сатюкова и его подчинённого Дмитрия Соколова, который, по данным следствия, выступал посредником в получении взяток.

Читайте также:

Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД оставили семьи с арестованными счетами

Экс-коллег офицера МВД России разыскивают за взятку в 5 млрд рублей

Экс-сотрудники ПФР получили от шести до 13 лет тюрьмы за взятки
#суд
#мвд
#новости
#активы
#взятка
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф