В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Деревянный одноэтажный дом, в котором располагалось шесть квартир, признали аварийным и снесли, здание находилось на улице Красная в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1966 году, его общая площадь составляла около 215 квадратных метров. В 2023 году после признания дома аварийным жильцов шести квартир расселили, а саму постройку снесли в июле текущего года», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал обветшавший дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.
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