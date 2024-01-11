В деревне Жабкино открыли детсад на 130 дошкольников

Фото: пресс-службе Минсоцразвития МО
В деревне Жабкино Ленинского городского округа открыли детский сад на 130 мест. Он расположен в недавно построенном ЖК «Живописный», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Детсад станет структурным подразделением дошкольного отделения Лопатинской школы. Учреждение находится на первом этаже жилого дома и рассчитано на шесть групп. Там предусмотрены медицинский блок и пищеблок, есть кабинеты для дополнительных занятий, работы логопеда и психолога. Имеется зал для музыкальных и спортивных занятий», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, в 2023 году в округе открыли восемь новых дошкольных учреждений более чем на 2 тыс мест. В планах на наступивший год – создать ещё около 1,5 тыс дополнительных мест в детсадах.
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Лора Луганская