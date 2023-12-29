В Красногорске торжественно открыли долгожданный детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске в микрорайоне Опалиха 03 открылся детский сад на 350 мест. Дошкольное учреждение примет воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Появления детсада в этом большом жилом комплексе жители очень ждали, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Детский сад – второй дом для малышей. Поздравляю с этим важным событием. От всей души благодарю наших уважаемых жителей, строительный блок и всех, чьими усилиями удалось построить этот замечательный садик», – заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Моему сыну четыре годика. Мы ходили в палисадик, открытие которого очень выручило. Живём в доме напротив, поэтому внимательно следили за строительством здания. Большой плюс, когда всё нужное рядом», – поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Ирина Ахметшина.
«Сейчас у нас уже 290 заявлений от родителей наших будущих воспитанников. Большинство проживают в этом микрорайоне, а многие дети перейдут из палисадика», – отметила директор Опалиховской гимназии Мария Шкель.В садике создано 18 групп. В трёхэтажном здании разместились групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой блок, медицинский блок с двумя изоляторами и процедурной.
Читайте также:
Первые дольщики долгостроя в Реутове получили ключи от квартир
Новый детсад открыли в одинцовском жилом комплексе «Равновесие»
В химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» в 2026 году появится детсад
Лора Луганская