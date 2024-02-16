В десяти округах Подмосковья запустили «умный» мониторинг наружного освещения

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Работу уличных фонарей в десяти округах Московской области контролирует искусственный интеллект, пилотный проект запущен в муниципалитетах, оснащённых автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО), сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Система в онлайн-режиме контролирует состояние более 17 тысяч светильников и более 800 линий наружного освещения», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.АСУНО регулирует яркость и время работы уличных фонарей в зависимости от освещённости на улице, контролирует состояние электросети и отслеживает аварийные ситуации. Теперь все данные из АСУНО передаются в областную систему мониторинга, где накопленная информация позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и контролировать замену светильников.
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