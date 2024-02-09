В Подмосковье снизилось количество жалоб на уборку снега и наледи

Фото: ГУСТ МО
В начале февраля поступило на 20 тысяч обращений меньше по теме снега и наледи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе ежедневно проводятся рейды по мониторингу качество выполнения своей работы коммунальщиками и управляющими компаниями.
Стоит отметить, что в ходе отработки обращений от граждан, они могут наблюдать за сроками выполнения и результатом отработки.
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«Обратная связь дает четкую картину, в каких вопросах или муниципалитетах нужно усилиться или пересмотреть подход. В первую неделю февраля, по сравнению с прошлой, мы получили на 20 816 сообщений меньше по теме снега и наледи. Снижение фиксируем во многих городских округах: в Электростали, Чехове, Сергиево-Посадском, Раменском и Мытищи», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева