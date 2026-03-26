В десяти российских городах проведут весенний марафон Знание.Первые

26 марта 2026, 18:07

Площадки марафона Знание.Первые, который будет проходить 28-30 апреля, откроют в десяти российских городах. Об этом сообщает пресс-служба общества «Знание».





Темой марафона станет Год единства народов России. 28 апреля мероприятия стартуют в Москве, Нарьян-Маре, Якутске, ДНР, Барнауле, Новом Уренгое, Нижнем Новгороде Махачкале и Твери, а 30 апреля — в Астрахани.





«На площадках марафона участники встретятся с учёными, государственными деятелями, Героями России, спортсменами, представителями культурной сферы, чтобы в формате открытого диалога поговорить о нашем общем наследии и национальных традициях», — сказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.