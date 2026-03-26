16-летний россиянин без ног вошёл в топ-4 на чемпионате мира по скейтбордингу
В Сан-Паулу (Бразилия) завершился первый в истории чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу. Четвёртое место на соревнованиях занял 16-летний российский спортсмен Максим Лаллав, который выступает без ног.
В беседе с «Газетой.Ru» Лаллав рассказал, что привлёк внимание зрителей и других участников как самый юный райдер первенства.
«Людям было непривычно видеть столь молодого райдера: я был младше всех остальных как минимум на 10 лет. Некоторые были в два-три раза старше меня», — отметил спортсмен.По словам 16-летнего скейтбордиста, он смог справиться с волнением, несмотря на повышенный интерес к своей персоне.
«Я старался вообще не обращать внимания на трибуны: просто делал, что умел. Включил музыку в наушниках, вдохнул, выдохнул — и поехал. Мне удалось вообще забыть, что я на соревнованиях», — поделился Лаллав.По словам россиянина, соперничать с более опытными участниками ему было не сложно, а непривычно. К тому же он выступал самым первым.