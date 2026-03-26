В Москве Росгвардия превратила сотню сотрудников в живую цифру «10» на плацу
В преддверии 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Главное управление Росгвардии по Москве запустило яркий видеофлешмоб.
Авторы замысла построили ролик на контрасте индивидуальности и единства. В объективе — крупные планы. Зритель видит десять разных людей, каждого со своей историей. Их объединяет взгляд: спокойный, решительный, полный уверенности.
По мере движения камеры становится ясно: в кадре — сотрудники вневедомственной охраны. Они патрулируют, охраняют объекты и оттачивают мастерство на тренировках. Кульминация ролика — кадр на плацу столичного главка.
Более ста сотрудников чеканят шаг и замирают в едином строю. Вид с высоты превращает росгвардейцев в цифру «10», символизирующую юбилей. Смысл прост: за «десяткой» стоят люди, которые каждый день делают своё дело — без лишних слов, но с полной отдачей.
