В Подмосковье запустили дистанционные консультации соцзащиты для жителей
В Подмосковье внедрили новый формат общения с гражданами по вопросам социальной защиты. Теперь жители могут получить консультацию специалистов удаленно, не выходя из дома, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Как отметил глава ведомства Андрей Кирюхин, новый функционал позволяет сэкономить время на дорогу и получить помощь в комфортной обстановке. В дистанционном формате доступны консультации по оформлению льгот и пособий, получению социальных услуг, вопросам опеки и попечительства.
Для записи необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать тему, удобное время и подключиться к консультации с помощью телефона или ноутбука. При отсутствии возможности записаться онлайн помощь в подключении окажут в МФЦ.
Для записи необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать тему, удобное время и подключиться к консультации с помощью телефона или ноутбука. При отсутствии возможности записаться онлайн помощь в подключении окажут в МФЦ.