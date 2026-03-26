В Подмосковье запустили дистанционные консультации соцзащиты для жителей

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В Подмосковье внедрили новый формат общения с гражданами по вопросам социальной защиты. Теперь жители могут получить консультацию специалистов удаленно, не выходя из дома, ​сообщает Министерство социального развития Московской области.



Как отметил глава ведомства Андрей Кирюхин, новый функционал позволяет сэкономить время на дорогу и получить помощь в комфортной обстановке. В дистанционном формате доступны консультации по оформлению льгот и пособий, получению социальных услуг, вопросам опеки и попечительства.

Для записи необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать тему, удобное время и подключиться к консультации с помощью телефона или ноутбука. При отсутствии возможности записаться онлайн помощь в подключении окажут в МФЦ.
Дайана Хусинова

