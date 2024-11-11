В детсаду «Ивушка» в Лосино-Петровском завершили демонтажные работы

В Подмосковье прошёл второй день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ». В нём участвуют ребята из Московской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, для которого нынешний форум – флагманский.