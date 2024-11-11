В детсаду «Ивушка» в Лосино-Петровском завершили демонтажные работы

Фото: Валерия Тингаева
Капитальный ремонт проводится в здании детского сада №3 «Ивушка» на улице Гоголя в Лосино-Петровском, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы: сняли полы и потолки, а также старые материалы с кровли, штукатурку со стен и убрали старые двери, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас строители ведут подготовительные работы для заливки первого слоя стяжки кровли. По периметру здания устанавливают строительные леса для работ по обновлению фасада. В ближайшее время начнётся черновая отделка помещений», — рассказал замглавы округа по строительству Александр Столбов.Детский сад «Ивушка» был построен в 1966 году и ранее ни разу капитально не ремонтировался. Теперь здание полностью обновят, включая фасад, крышу, все инженерные системы и сантехнику.
В настоящее время готовность капремонта составляет 10%, завершить работы планируется в августе будущего года.
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