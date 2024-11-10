Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В Реутове завершается ремонт в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании поликлиники № 2 специалисты меняют плитку, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие. На традиционном «Здравчасе», который состоялся на территории поликлиники № 2, прошло обсуждение состояния городской системы здравоохранения.
«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.
По ее словам, в ближайшее время предстоит много работы, однако главное, что с руководством больницы выстроен хороший диалог.
Плановый ремонт медицинских учреждений является частью масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. Цель программы заключается в том, чтобы удовлетворить запрос граждан на оказание качественных услуг.
Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.
Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.
«Жалобы возникают чаще всего на фоне недостаточной коммуникации сотрудников медицинских учреждений с посетителями», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.
Он подчеркнул, что на совещании также обсудили вариант проведения психологических курсов для медицинского персонала, которые помогут сотрудникам правильно реагировать на запросы граждан.
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