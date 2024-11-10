В Реутове завершается ремонт в поликлиниках

Участники молодежного межконфессионального форума «Вместе мы — Россия», проходившего в Шатуре, говорили о вере, семейных ценностях и любви. Со школьниками и студентами встретился отец Павел Островский — проповедник и известный блогер.

Вот уже больше 15 лет настоятель Георгиевского храма в Нахабине и едва ли не самый прогрессивный священник в России ведет открытый диалог с молодежью, остроумно отвечает как на серьёзные, так и на каверзные вопросы и дает жизненные советы.





— Молодежи хочется знать ответы на все вопросы — любви, веры, нравственности, семьи. Буквально на все. В этом смысле существует определённый информационный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что с одной стороны мир у нас, конечно, удобный и оцифрованный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — говорит батюшка.





На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на простом и понятном языке, а также с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией. На встрече обсуждали не только тему веры и религии. Говорили также о буллинге в школе и интернете, о квадроберах, о компьютерных играх. Некоторые ребята обращались к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева, спросила, как побороть волнение перед экзаменом? Ведь в следующем году ЕГЭ. Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас волноваться точно ещё рано.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура



— На одном языке с нами, подростками, замечательно так все рассказали, я прям в полном восторге, у меня страх пропал, я почувствовала в этих ведущих тех людей, с которыми можно поговорить на абсолютно любую тему. Поддержат, дадут правильный совет. Просто какая-то опора в них чувствуется», — поделилась Александра впечатлениями от общения со священником.





Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. Благодаря игре школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.