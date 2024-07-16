В детских лагерях проведут «День цифры»

Фото: iStock/dolgachov
Образовательную IT-программу «День цифры» проведут в детских летних лагерях по всей России, сообщает Минцифры РФ.
«Программа знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в сфере IT и с алгоритмами искусственного интеллекта», — отмечается в сообщении.В разработке заданий для «Дня цифры» принимают участие ведущие российские компании, особое внимание при этом уделяется вопросам кибергигиены и информационной безопасности. Это особенно важно для современных детей, потому что все они пользуются гаджетами. В программе используются игровые элементы, что делает её ещё интереснее для ребят.
Проект «День цифры» реализуется в детских лагерях уже третье лето подряд. Каждый год в нём участвуют более 2 миллионов человек в возрасте от 7 до 17 лет.
Читайте также:
Воробьёв поздравил подмосковных лицеистов с Гран-при физической олимпиады
В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей
Более 100 участников вышли на старт Олимпиады юных геологов в Клину
Лев Каштанов