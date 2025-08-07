Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за неисправности

07 августа 2025, 11:00

Фото: медиасток.рф

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-111 из Москвы (Домодедово) в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани. Экипаж объявил код 7700, сигнализирующий о серьёзной нештатной ситуации, сообщает телеграм-канал Baza.





По данным сервиса Flightradar24, в момент инцидента самолёт находился на высоте более 10 000 метров, а его скорость снизилась до 150 км/ч. За перемещением борта в реальном времени наблюдали более 17 000 пользователей сервиса.



В пресс-службе авиакомпании пояснили, что причиной экстренной посадки стало срабатывание сигнализации, сделавшее невозможным безопасное продолжение полёта. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем подходящем аэропорту.



Самолёт благополучно приземлился в Астрахани.

