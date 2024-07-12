Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Начинать собрать ребёнка в летний лагерь следует заранее.
Прежде всего, необходимо позаботиться о его здоровье, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева
Важно наличие у ребёнка всех прививок в соответствии с возрастом. На справке обязательно должны стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она будет недействительной.
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«Для отъезжающего в лагерь ребёнка нужно оформить в поликлинике справку 079/у. В некоторых российских лагерях есть собственные формы таких справок. Их можно скачать на сайте организации и внести туда сведения о проведённой вакцинации, перенесенных заболеваниях, результаты анализов и так далее», – посоветовала врач.
Важно наличие у ребёнка всех прививок в соответствии с возрастом. На справке обязательно должны стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она будет недействительной.
«Перед отправкой необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. Помимо этого, нужно взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Она действительна в течение трёх дней. Не забудьте о копии полиса ОМС, свидетельстве о рождении или паспорте, а также о согласии родителей на обработку индивидуальных данных ребёнка», – добавила профессор.По её словам, иногда в случае экстренных ситуаций нужно согласие на медицинское вмешательство. Кроме того, надо поставьте в известность медперсонал и вожатых лагеря о наличии у ребёнка аллергии и других хронических заболеваний.
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Лора Луганская