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Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю

12 июля 2024, 22:32
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Начинать собрать ребёнка в летний лагерь следует заранее.
Прежде всего, необходимо позаботиться о его здоровье, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева
«Для отъезжающего в лагерь ребёнка нужно оформить в поликлинике справку 079/у. В некоторых российских лагерях есть собственные формы таких справок. Их можно скачать на сайте организации и внести туда сведения о проведённой вакцинации, перенесенных заболеваниях, результаты анализов и так далее», – посоветовала врач.


Важно наличие у ребёнка всех прививок в соответствии с возрастом. На справке обязательно должны стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она будет недействительной.
«Перед отправкой необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. Помимо этого, нужно взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Она действительна в течение трёх дней. Не забудьте о копии полиса ОМС, свидетельстве о рождении или паспорте, а также о согласии родителей на обработку индивидуальных данных ребёнка», – добавила профессор.
По её словам, иногда в случае экстренных ситуаций нужно согласие на медицинское вмешательство. Кроме того, надо поставьте в известность медперсонал и вожатых лагеря о наличии у ребёнка аллергии и других хронических заболеваний.

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#подмосковье
#московская область
Диетолог Дианова назвала отличную замену сразу нескольким блюдам
12 июля 2024, 20:29

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
Она отметила, что исследования доказывают, что хумус является блюдом, которое влияет на чувство голода и гипогликемический индекс. Так, по её словам, те, кто употреблял хумус, перекусывали в 2 раза реже тех, кто его не ел.

«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 граммах содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза организма совершенно иная», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.

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В травматологическом центре Жуковского проведут второй День открытых дверей
12 июля 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В центре травматологи и ортопедии Жуковской больницы 13 июля проведут День открытых дверей. Побывать на нём смогут жители не только Подмосковья, но и других регионов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Проконсультироваться можно будет по вопросам болей в коленных, тазобедренных, плечевых и голеностопных суставах, а также в стопах.
«Это уже второй День открытых дверей в Подмосковье. Желающие смогут получить консультации ведущих врачей-травматологов-ортопедов, побывать на экскурсии по нашему центру травматологии и ортопедии. У нас есть всё необходимое для высокотехнологичных операций, в том числе на артроскопических и эндопротезирования суставах. Наши врачи выполняют более 3 тыс. операций в год по направлениям травматологии и ортопедии», – рассказала главврач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.
День открытых дверей пройдёт с 10 до 15 часов. Желающим получить консультацию врачей необходимо иметь при себе результаты рентген-, КТ- или МРТ-исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту может предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.

Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе, дом 1, 3 корпус.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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#больница
#жуковский
#подмосковье
#московская область
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В НИКИ детства с начала года осмотрели около 5 тысяч юных спортсменов
12 июля 2024, 19:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели около 5 тысяч детей-спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что в НИКИ юные спортсмены могут максимально быстро пройти полное медобследование и получить допуск к тренировкам.
«В нашем центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ и рентген. Они также получают консультации 12 специалистов. Полное обследование организма занимает около трёх часов. С начала года в нашем центре здоровье проверили порядка 5 тыс. юных спортсменов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины института детства Дарья Коледова.
Как отметили в министерстве, при наличии показаний для детей проводят дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляют заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям.

По данным Минздрава региона, специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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#московская область
#ники детства
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Названы самые опасные для фигуры продукты
Врач Толмасова рекомендовала отказаться от сосисок и колбасы
12 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/YuraWhite

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.
«Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. ВОЗ относит эти продукты к канцерогенам, способным провоцировать онкологические заболевания. Их можно заменить на нежирные белки, например постные сорта телятины, куриные грудки или тофу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она также отметила вред для фигуры от сладких газировок, белого хлеба, продуктов быстрого приготовления, а также алкоголя.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.

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Российские студенты создали чат-бот для мгновенного выявления рака кожи
12 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/Tippapatt

Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот в Telegram для выявления предполагаемого рака кожи по фото в течение нескольких секунд.
С помощью чат-бота также можно узнать, куда можно обратиться за консультацией.

«Чтобы получить вердикт о предположительном характере образования, надо сделать фото на смартфон и загрузить изображение в чат. Через несколько секунд бот выдаст результат и предложит дальнейшие действия в виде очного обращения к врачу либо дистанционного контроля за новообразованием», – прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель проекта Ляман Шамилова.

Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.

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#ученые
#онкология
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Хлестов раскрыл, как не толстеть от пива
Хлестов рекомендовал бегать
12 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/sportpoint

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что для того, чтобы не толстеть от пива, необходимо часто бегать.
Так он прокомментировал слова Юрия Жиркова, который признался, что пьет пиво каждый день.

«Как я отношусь к пиву? Очень даже положительно. Почему Жирков не толстеет, если пьет его каждый день? Есть секрет — нужно много бегать. Тогда ты сможешь согнать все калории, которые потребил во время питья пива и поедания закусок к нему. Нужно все делать в меру и следить за здоровьем, тогда и пиво вам не навредит», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Хлестов.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.

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#футбол
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Врач Гамзатов заявил об опасности наружного отита
12 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Yurii Yarema

Врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявил, что запущенный отит может привести к потере слуха.
Он напомнил, что заболевание является воспалением кожи наружного слухового прохода, вызванным инфекцией и бактериями.

«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. Часто наружный отит протекает без осложнений, но без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение — разрыв ткани барабанной перепонки, что может привести к потере слуха», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

А врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала, что делать для того, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь. Она отметила, что важно не воспринимать еду как единственный источник удовольствия, а также сохранять физическую активность.

«Главная рекомендация — отказ от еды как от единственного источника удовольствия. Да, тёплое застолье — прекрасный повод провести время в кругу близких людей. Но если перенести его, например, в парк, захватив мяч или бадминтон, а зимой прерваться на игру в снежки или создание ледяной скульптуры, то встреча принесёт больше положительных эмоций», — отметила в беседе с RuNews24.ru Москвичева.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.

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#диетолог
#заболевания
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Нарколог Сааков назвал две причины смертельной опасности пьяного купания
12 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/stsvirkun

Пьяный человек не в состоянии объективно оценить опасность и рассчитать силы, поэтому плаванье после выпивки часто заканчивается трагедией, кроме того, прохлада водоёмов повышает у нетрезвого пловца риск инфаркта. Об этом предупредил заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с тем, что выпивший человек перестает осознавать опасность, контролировать ситуацию, ему кажется, что ничего страшного произойти не может», — сказал Сааков.
Он также напомнил, что алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода водоёма резко их сужает. Эта перегрузка несёт огромные риски.

«Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул Сааков.
Он напомнил, что для того, чтобы купание в открытой воде не принесло вреда, нужно следовать определённым правилам. Из напитков следует отдать предпочтение простой воде, в часы максимальной солнечной активности — с полудня до 16:00 — лучше оставаться в тени, а при катании на лодке, сапборде или катамаране нужно обязательно надевать спасательный жилет.

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#нарколог
#алкоголь
#плавание
#купание
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#минздрав мо
#московская область
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#здоровье
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Жителей Электрогорска приглашают пройти медосмотр в парке
12 июля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Пройти медицинское обследование на свежем воздухе смогут жители подмосковного Электрогорска: здесь в субботу, 13 июля, будет проводиться акция «Проверь свое здоровье в парке», сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Это не первый опыт проведения такой акции. Она помогает людям проверить свое здоровье без очередей в душных помещениях, а спокойно прогуливаясь в парке. В таких условиях даже небольшое ожидание может пойти на пользу благодаря свежему воздуху и хорошей погоде», — отмечается в сообщении.
Приём будет проводиться в Городском парке культуры и отдыха с девяти утра до двух часов дня. Предварительная запись не требуется. Проходить медосмотр следует натощак. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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