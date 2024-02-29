В детском саду в селе Ильинское отремонтируют входную группу

Фото: Н. Надточая
Ремонт входной группы проведут в детском саду «Пингвинчик» в селе Ильинское городского округа Домодедово по просьбе местных жителей, передаёт корреспондент.
«Вопрос о ремонте входной группы был поднят в ходе встречи с местными жителями во время выездной администрации», — отмечается в сообщении.Предложение о ремонте поддержала также директор Ильинской школы Ольга Протазова. Она заверила, что в ближайшее время здание детского сада осмотрит специальная комиссия, которая оценит, насколько безопасна входная группа. По итогам осмотра будет принято решение и составлена смета.
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