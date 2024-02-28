В Дзержинском ищут подрядчика на ремонт дороги

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улице Садовая, протяжённость участка составляет 1,06 км», — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 14 миллионов 668 тысяч 609 рублей 20 копеек. Заявки принимаются до 5 марта текущего года. Извещение о проведении аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик — администрация городского округа Дзержинский.
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