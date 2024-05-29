В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные светофоры

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мониторинг состояния светофоров проводится для комфорта и безопасности участников дорожного движения.
Кроме этого, особое внимание в рамках мониторинга уделяется содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.
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«Отремонтировали светофоры на дорогах в д. Глухово и с. Дмитровское в г.о. Красногорске, на ул. Школьной в Серебряных Прудах, ул. Советской в Щёлкове, проспекте Мира во Фрязине, ул. Фрунзе в Ступине, Новом бульваре и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, ул. Пушкина в Луховицах и на ул. Жилинской в р.п. Андреевка г.о. Солнечногорска», — подчеркнули в министерстве.
Кроме этого, особое внимание в рамках мониторинга уделяется содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.
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Мира Полтева