В Подмосковье открыли новые пешеходные пути через железнодорожные пути

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Восемь новых пешеходных переходов через железнодорожные пути открылись в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые переходы появились на станциях Львовская, Шарапова охота, Чепелево, Серпухов, остановочных пунктах Акри и Тесна, а также возвели два на станции Электросталь.
Также в регионе идет строительство ещё шесть одноуровневых переходов на пяти станциях МЖД.
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«Переходы оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроены накопительные площадки S-образной формы, которые помогают пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в регионе идет строительство ещё шесть одноуровневых переходов на пяти станциях МЖД.
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Мира Полтева