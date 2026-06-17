В ДГТУ создали корм из пивной дробины для более быстрого роста раков
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» ДГТУ Виктория Шевченко рассказала, что ученые вуза разработали новый корм для раков и креветок на основе пивной дробины. По ее словам, такой состав ускоряет рост ракообразных на 20 процентов. Об этом пишет РИА Новости.
В университете объяснили, что при нарушении баланса питательных веществ у ракообразных чаще возникает каннибализм, а смертность растет. Риск увеличивает плотная посадка на аквафермах. Во время линьки раки особенно уязвимы, потому что сбрасывают старый панцирь, а новый еще не успевает затвердеть. Как отметила Виктория Шевченко, новый корм насыщает ракообразных и, по предварительной оценке, снижает число случаев каннибализма у отдельных видов. Один из ключевых компонентов рецептуры — пивная дробина. Это твердый остаток ячменного солода и других зерновых, он остается после отделения сусла при производстве пива.
Руководитель проекта, заведующая лабораторией «Биохимический и спектральный анализ пищевых продуктов» Татьяна Мальцева сообщила, что в мире каждый год образуются миллионы тонн пивной дробины. Поэтому такой компонент остается доступным и стабильным источником сырья для кормов. Ученые уже опробовали новый состав на гигантских пресноводных креветках Macrobrachium rosenbergii и австралийских раках Cherax quadricarinatus. По словам Шевченко, эти виды дают больше мяса по отношению к массе тела и растут быстрее, чем донские раки Pontastacus leptodactylus.
Исследователь добавила, что популяции раков на юге России сильно пострадали из-за масштабного вылова. В Ахтарско-Гривенской группе лиманов Азовского моря в Краснодарском крае запасы с 1990 по 2009 год сократились с 420 до 22 тонн. К 2020 году этот показатель удалось восстановить до 27,7 тонны. По мнению ученых, развитие ферм с австралийскими раками поможет снизить нагрузку на местную фауну. В ДГТУ подчеркнули, что комбикорма формируют около 50 процентов стоимости рака, а многие их компоненты за последние годы заметно подорожали. Шевченко заявила, что разработчики хотят снизить цену такой продукции и повысить независимость отрасли, поскольку новый корм полностью состоит из отечественного сырья.
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