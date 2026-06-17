В ДГТУ создали корм из пивной дробины для более быстрого роста раков

17 июня 2026, 08:36

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» ДГТУ Виктория Шевченко рассказала, что ученые вуза разработали новый корм для раков и креветок на основе пивной дробины. По ее словам, такой состав ускоряет рост ракообразных на 20 процентов. Об этом пишет РИА Новости.