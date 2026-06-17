В РФ стартовала продажа конфискованного имущества бывших чиновников

17 июня 2026, 08:04

На Камчатке начали продавать конфискованное имущество экс-чиновников

Фото: iStock/KangeStudio

В пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов сообщили, что на Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших местных чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея. Об этом сообщает «Лента.ру».