В РФ стартовала продажа конфискованного имущества бывших чиновников
В пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов сообщили, что на Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших местных чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ленинский районный суд Владивостока в 2025 году принял решение о конфискации. В доход государства обратили 72 объекта недвижимости на Камчатке, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. В июне 2026 года на торги выставили первые лоты. В их числе пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов.
Среди них девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир. Ранее это имущество арестовали в порт-пунктах Паланы, Яры и в селе Манилы.
Подобные торги проводятся в рамках исполнительного производства: имущество, обращенное в доход государства по решению суда, реализуют на открытых аукционах, а вырученные средства направляют в бюджет. Принять участие в них могут как юридические, так и физические лица в порядке, установленном законодательством.
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