В Дмитров привезли Казанскую икону Божией Матери

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Казанскую икону Божией Матери привезли в Успенский кафедральный собор в подмосковном Дмитрове, святыня пробудет там 18 и 19 октября, сообщает администрации городского округа.
«В честь прибытия иконы в Успенском кафедральном соборе прошла праздничная служба, которую возглавил епископ Дмитровский и Сергиево-Посадский Кирилл», — говорится в сообщении.Казанскую икону Божией Матери привели в Дмитров в рамках Всероссийского молебна о Победе. В мае это богослужение провёл в Москве патриарх Кирилл, после чего чудотворный образ отправили в поездку по российским городам.
В Московскую область святыню привезли 9 октября, на территории Подмосковья святыня пробудет до 23 октября, затем отправится в Нижегородскую епархию, а после этого к 4 ноября вернётся в Москву.
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