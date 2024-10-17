В Никольском соборе Красногорска состоялся молебен о Победе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба городского округа.
Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными верующими молился за всех защитников, которые сражаются за Родину и за их скорейшее и успешное возвращение домой.
Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Кроме того, состоятся крестные ходы с чудотворным образом. Мероприятия охватят 66 городов, начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.
Образ Казанской иконы Божией Матери, известной как икона русских побед, был создан в 1580 году. Она стала символом народного ополчения Минина и Пожарского в годы Смутного времени.
В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Через три дня молитв и поста всего русского воинства осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить столицу от захватчиков.
После освобождения Москвы Дмитрий Пожарский установил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а позже её перенесли в специально построенный Казанский собор.
Победу России в Отечественной войне 1812 года и успешное взятие Парижа в 1814 году также связываю с молитвами перед московским списком Казанской иконы.
В 1918 году, во время революционных событий, Казанская икона Божией Материла была похищена из Казанского собора, и её удалось найти лишь через 105 лет благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, который находится на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).
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Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Кроме того, состоятся крестные ходы с чудотворным образом. Мероприятия охватят 66 городов, начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.
Образ Казанской иконы Божией Матери, известной как икона русских побед, был создан в 1580 году. Она стала символом народного ополчения Минина и Пожарского в годы Смутного времени.
В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Через три дня молитв и поста всего русского воинства осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить столицу от захватчиков.
После освобождения Москвы Дмитрий Пожарский установил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а позже её перенесли в специально построенный Казанский собор.
Победу России в Отечественной войне 1812 года и успешное взятие Парижа в 1814 году также связываю с молитвами перед московским списком Казанской иконы.
В 1918 году, во время революционных событий, Казанская икона Божией Материла была похищена из Казанского собора, и её удалось найти лишь через 105 лет благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, который находится на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).
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Дайана Хусинова