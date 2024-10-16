В Жуковском простились с настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском прошла церемония прощания с протоиереем Николаем Струковым, почётным настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода. Жители города собрались в храме Преображения Господня, чтобы попрощаться с выдающимся человеком и духовным лидером города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой. Он оставил в душах нескольких поколений жуковчан – свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Благодаря усердию и неиссякаемой энергии отца Николая в Жуковском появился крупный храмовый комплекс, состоящий из трёх церквей — Пантелеимоновской, Иверской и Преображения Господня.
В районе Глушилы в 1998 году приход восстановил деревянный Иоанно-Предтеченский храм, разрушенный в 40-х годах прошлого века. При содействии администрации он инициировал строительство первого в Московской области общеобразовательного учреждения с этнокультурным компонентом на русском языке.
В приходской воскресной школе были созданы музеи города Жуковский, авиации, русского народного быта и народных ремёсел. Также здесь работают технические кружки для детей.
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