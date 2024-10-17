В Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы за девять месяцев и обсудил основные подходы к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также обозначил ключевые задачи для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства России.