В Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери

Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск
В подмосковный Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.
Святыню приняли в Михаило-Архангельском храме.
Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск
Казанская икона Божией Матери перемещается по городам России с мая этого года. Она отправилась в путешествие по стране после Всероссийского молебна о победе, который провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Московской области икона будет находиться до 23 октября. После она отправится в Нижегородскую епархию, а затем вернётся в столицу.
Также в четверг, 17 октября, в Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери. Ночную божественную литургию провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Вместе с многочисленными прихожанами он помолился за всех, кто сейчас сражается за Родину.
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Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск
Казанская икона Божией Матери перемещается по городам России с мая этого года. Она отправилась в путешествие по стране после Всероссийского молебна о победе, который провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Московской области икона будет находиться до 23 октября. После она отправится в Нижегородскую епархию, а затем вернётся в столицу.
Также в четверг, 17 октября, в Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери. Ночную божественную литургию провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Вместе с многочисленными прихожанами он помолился за всех, кто сейчас сражается за Родину.
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Анастасия Чинкова