В Дмитрове отремонтируют здание семейного центра 1973 года постройки

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт спального корпуса семейного центра «Дмитровский» планируют провести в подмосковном городе Дмитров, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание спального корпуса семейного центра общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, построенное 51 год назад. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.Здание расположено по адресу: Дмитров, улица Подлипичье, дом №4.
Начальная цена лота составляет 102 миллиона 734 тысячи рублей, заявки принимаются до 17 декабря.
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