В семи округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые павильоны остановок общественного транспорта отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт остановок провели, в частности, на Путилковском шоссе в красногорской деревне Путилково, на Асфальтовой улице в садоводческом товариществе «Овощевод» Богородского округа, на улице Жуковского в Луховицах, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, на улице Обуховская в Солнечногорске и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.Кроме того, были приведены в порядок остановочные павильоны на Лихачёвском и Новом шоссе в Долгопрудном.
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