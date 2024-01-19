В Подмосковье разрешение на открытие рынка можно получить за 18 дней

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Получить разрешение на организацию рынка в Подмосковье теперь можно за 18 дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для подмосковных предпринимателей упростили порядок и процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка.
Стоит отметить, что вся информация об услуге находится на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения».
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«Для управляющих рынками компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, мы перевели процедуру получения разрешения на право организации розничного рынка полностью в электронный вид. Сократили сроки до 18 дней. <…> Сейчас полностью исключена необходимость предоставления документов через МФЦ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева