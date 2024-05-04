В Дмитровском г.о. завершили I этап благоустройства Советской площади

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дмитровском городском округе завершили I этап благоустройства Советской площади, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг», — заявил пообщавшийся с местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По его словам, ко II этапу благоустройства площади приступят в 2025 году.
В этом году в Дмитровском городском округе также планируют привести в порядок Сквер генерала Кузнецова в городе Яхрома. Этот проект стал победителем III Всероссийского голосования за территории благоустройства, за него отдали свои голоса 11 тысяч человек. Там установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута. В сквере также планируют обустроить площадь со стелой, зоны отдыха, провести озеленение и установить системы освещения и видеонаблюдения.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также в 2024-2025 годах обустроят Некрасовский сквер. Там появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой превратятся в лыжную трассу. В сквере планируют организовать мангальную зону, детскую площадку и построить небольшой скейт-парк.
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Евгения Парфентьева