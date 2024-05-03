Воробьёв осмотрел Дмитровский филиал областного медицинского колледжа после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капремонта работу Дмитровского филиала областного медицинского колледжа. Ремонт сделали в прошлом году, причём впервые почти за 60 лет. Летом 2023-го глава региона проинспектировал ход работы, а теперь пообщался со студентами и педагогами, осмотрел кабинеты.
«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам за работу», – поблагодарил губернатор преподавателей.Обратился он и к студентам.
«В Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учатся больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованными во всех клиниках. Вы здесь получаете реальные навыки, качественное образование. Тому, чему вы хотите научиться, вас научат», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе капремонта здание полностью перестроили: заменили фасад, обновили кровлю, инженерные коммуникации, сделали перепланировку помещений, добавили новые аудитории, что позволит в этом году увеличить число принятых на обучение абитуриентов до 220. Рабочие благоустроили территорию, оборудовали спортивную площадку и зону отдыха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, в колледже установили современное оборудование, чтобы студенты учились применять свои знания на практике. Это тренажёры для отработки внутримышечных и внутривенных инъекций, навыков ухода за пациентами, реанимации. Также на занятиях используют интерактивную программу «МедМан», объединяющую 138 образовательных кейсов. Смоделировать различные медицинские манипуляции можно с помощью 3D-графики, видео и геймификации.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я на втором курсе акушерского дела. Мне очень интересно изучать всё, что связано с детьми. После капремонта появилось намного больше возможностей для обучения – много манекенов, новые пеленальные столики. После окончания колледжа планирую пойти работать в роддом. Мне очень нравится эта профессия, но я также планирую получить высшее образование по той же специальности», – поделился планами Максим Данилов.В прошлом году выпускниками учебного заведения стали 83 специалиста. 69 из них устроились на работу в подмосковные медучреждения. В этом году ожидаемый выпуск – 145 человек, в том числе 109 бюджетников. Почти все ребята планируют остаться в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас в филиале Дмитровского медколледжа сестринскому, акушерскому и лечебному делу обучаются 429 студентов, 366 из них – за счёт областного бюджета.
«Дмитровский филиал готовит специалистов среднего звена по трём направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело. Обучаются студенты как после девятого, так и после 11-го класса. Это ребята из Дмитрова и всех близлежащих округов. Практику они могут проходить по месту жительства в наших областных учреждениях. Здесь полностью обновлены оргтехника, мебель, оборудование, закуплены новые мультимедийные программы. Это не только новое здание, но и новые условия учёбы», – рассказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Преподаватель медколледжа Галина Ивановна рассказала, что раньше ей приходилось ездить на работу из Москвы. Но недавно вместе с семьёй она перебралась в Дмитровский городской округ.
«У нас замечательный коллектив. Я раньше жила в Москве, ездила оттуда, но наконец-то здесь осела. Мне очень нравится. Мы нашли дом в деревне. Сейчас езжу в столицу только по необходимости», – поделилась Галина Ивановна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
После капремонта медики из разных округов Подмосковья могут проходить на базе колледжа курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Раньше для этого приходилось ездить в Раменское или Москву. В этом году обучение уже прошли 125 специалистов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе общения ребята пожаловались губернатору, что автобус маршрута №2 от вокзала до колледжа ходит редко, и студентам с преподавателями сложно добираться на учёбу и работу.
Губернатор пообещал, что вопрос будет решён в ближайшее время.
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Лора Луганская