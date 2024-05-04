Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Здесь проживает более 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами», — рассказали в пресс-службе.
В последний раз Воробьёв навещал жителей «Дмитровского» пять лет назад. Тогда он подарил ребятам золотистого лабрадора, которого назвали Бонифаций.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. Вас очень хвалят педагоги. Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать», — сказал воспитанникам «Дмитровского» Воробьёв.
Губернатор выразил благодарность педагогам, которые каждый день вносят огромный вклад в обучение и адаптацию проживающих в Семейном центре ребят.
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