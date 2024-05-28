В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга.
Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.
Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.
«На место незамедлительно было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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Мира Полтева